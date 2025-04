Sassari, finge femminicidio per tendere una trappola ai carabinieri e fare una strage: arrestato 64enne

Un 64enne di Ozieri, nel Sassarese, è stato arrestato dopo aver preparato con cura una trappola contro i carabinieri, con l'obiettivo di fare una strage. L'uomo martedì notte avrebbe saturato di gas il suo appartamento, prima di chiamare il 112 denunciando di aver ammazzato la moglie. Poi avrebbe atteso l'arrivo dei militari, nascosto in un bunker sotterraneo scavato con le sue mani nel cortile, pronto a far saltare per aria l'appartamento con un innesco azionabile a distanza.