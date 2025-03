Napoli: era sfuggito all'arresto nel 2023, viene catturato alla festa per il fratello scarcerato

Una festa di famiglia trasformata in trappola per Valentino Radosavljvic, 35enne di etnia rom ricercato da ottobre 2023, quando si era sottratto all'esecuzione di un'ordinanza di carcerazione. L'uomo, condannato a cinque anni di reclusione per numerosi furti in abitazione commessi tra Bologna e Modena, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania durante una festa organizzata per il fratello appena uscito di prigione.