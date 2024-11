Milano, detenuto evade il carcere: arrestato alla sua festa di compleanno

L'evasione - In quell'occasione, sfruttando il momento in cui si trovava a lavorare presso l'officina annessa al penitenziario, il 41enne, soprannominato "il gatto", era riuscito a eludere la sorveglianza e a saltare il muro di cinta facendo perdere le proprie tracce. Le indagini hanno accertato che in questi mesi di latitanza non si è mai allontanato dalle province milanesi e brianzole. Poi il passo falso, il festeggiamento del suo compleanno al ristorante con la moglie.