L'ex violento era evaso dai domiciliari a Bologna: "Arrestato in Romania, giustizia è fatta"

La ragazza aveva raccontato di recente la vicenda in un video pubblicato su TikTok per lasciare una "testimonianza" prima di "diventare l'ennesimo femminicidio". "Dire che sono amareggiata, inc..., delusa, spaventata, è dir poco, - aveva affermato dando la notizia dell'evasione dai domiciliari dell'ex violento. - Ringrazio il giudice che ha dato al mio ex la possibilità di tornare a casa sua, ai domiciliari, e di scappare di nuovo dopo che si era reso latitante per due anni".