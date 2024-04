Asti, la rom influencer che su Tiktok si vanta dei borseggi

Nel campo rom di Asti l'influencer "Londra la Gipsy" racconta su Tiktok le attività quotidiane al grido di "zingari check". L'inviata di "Fuori dal Coro" l'ha incontrata nel terreno, di proprietà comunale, da anni teatro di attività illecite dall'usura al riciclaggio ai furti: qui nel 2021 un 19enne è stato arrestato per aver rapinato e violentato per vendetta un'anziana di 90 anni. Sui social tuttavia le attività diventano motivo di vanto e nei video spuntano il rame rubato e i rifiuti speciali come le casseforti. Trucco pesante, sguardo ammiccante e mezze frasi di canzoni che suonano come minacce: su Tiktok "Londra la Gipsy" mostra stralci di vita nel campo deridendo il resto del mondo.

Come spiega "Londra la Gipsy" all'inviata del programma di Rete 4, gli insulti agli italiani condivisi nei video ironici su Tiktok sono un modo come un altro "per divertirsi". A un certo punto però un gruppo si stringe intorno alla influencer e intima alla troupe di "Fuori dal Como" di lasciare il campo da loro considerata come "proprietà privata".