Roma, 14enne denuncia stupro in campo rom: mi hanno narcotizzata

Una 14enne ha denunciato di essere stata violentata nel campo nomadi di via di Salone a Roma.

La ragazzina sarebbe stata prima narcotizzata da due residenti del campo e poi stuprata. La vittima, di nazionalità serba, è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli accertamenti. Sono stati gli agenti di polizia di Roma Capitale a chiamare il 118 dopo aver trovato la ragazzina ferita. Ai soccorritori la giovane ha raccontato la violenza. Sono in corso le indagini per verificare l'accaduto.