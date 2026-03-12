Sassari, non cessano i furti di pluviali: colpito anche il convento delle Monache Cappuccine
Uno dopo l'altro, i pluviali delle case nel centro di Sassari stanno scomparendo. È opera di un misterioso ladro, rimasto al momento anonimo, che alcuni residenti della città sarda sono riusciti solo poche volte a intercettare e mettere in fuga ma mai a identificare o bloccare. Intanto il malvivente colpisce ogni tipo di dimora, persino dal convento delle Monache Cappuccine. Un bottino ricchissimo a causa del rame, il cui prezzo sale e inizia a fare fin troppa gola a qualcuno.
Il cacciavite in mano e la fuga
L'ultimo colpo del ladro risale a pochi giorni fa, quando l'uomo è stato sorpreso mentre stava svitando a colpi di cacciavite un pluviale all'esterno di una casa di Corso Vico. A tradirlo il frastuono del metallo, che ha svegliato gli inquilini e ha costretto il malvivente a darsela a gambe per evitare di essere preso.
Le indagini per ora senza esito
Ma anche l'intervento di alcuni residenti non ha impedito all'uomo di tornarsene a casa in tutta tranquillità con almeno una parte di bottino. E, ovviamente, altro non si tratta che altri tubi di rame sottratti illecitamente dalle dimore di altri sassaresi. Per ora sono terminate con un buco nell'acqua anche tutte le ricerche e le indagini della polizia. L'uomo continua a colpire imperterrito. Sempre nel centro città, una via dopo l'altra, senza curarsi di che edificio si tratti o chi lo abiti.