Sassari, non cessano i furti di pluviali: colpito anche il convento delle Monache Cappuccine

Uno dopo l'altro, i pluviali delle case nel centro di Sassari stanno scomparendo. È opera di un misterioso ladro, rimasto al momento anonimo, che alcuni residenti della città sarda sono riusciti solo poche volte a intercettare e mettere in fuga ma mai a identificare o bloccare. Intanto il malvivente colpisce ogni tipo di dimora, persino dal convento delle Monache Cappuccine. Un bottino ricchissimo a causa del rame, il cui prezzo sale e inizia a fare fin troppa gola a qualcuno.