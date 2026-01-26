Legittima difesa, indagato perché consegna il ladro alla polizia: "L'ho solo immobilizzato"

E dopo l'ennesimo furto subito a distanza di pochi giorni, questa è stata la risposta che le forze dell'ordine hanno dato all'imprenditore al telefono: "Noi sappiamo benissimo chi è che entra dentro il tuo locale, ma noi facciamo riferimento alla Procura, se dice che un furto non basta, due, tre, spesso ne servono quattro denunciati per poter procedere". Solo e arrabbiato, l'imprenditore ha raccolto informazioni tramite gli esercenti in zona, e recuperate le informazioni del ladro nato a Tunisi, lo ha contattato prima al telefono e poi incontrato di persona: "Il 29 non ero neanche in giro. Secondo me è una persona che mi assomiglia molto" ha detto in presenza dell'inviata di "Fuori dal Coro" il presunto ladro.