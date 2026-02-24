Roma, furti in uno store nella stazione Termini: indagati 21 poliziotti e carabinieri

A Roma Termini, dove Polfer e carabinieri dovrebbero garantire la sicurezza dei passeggeri e non solo, questa volta alcuni agenti sono passati dalla parte dei ladri. Perché, secondo l'accusa, a rubare in uno store della principale stazione della Capitale non sarebbero stati dei malviventi qualsiasi, ma uomini e donne delle forze dell'ordine. Ventuno tra poliziotti e carabinieri in servizio allo scalo sono indagati per furto aggravato. Secondo l'inchiesta, coordinata dal pm Stefano Oplioio e dal procuratore aggiunto Giovani Conzo, i militari avrebbero sottratto merce da uno store di Via Giolitti, all'interno della stazione. L'indagine nasce da un ammanco di 184mila euro emerso con l'inventario di febbraio 2024, relativo all'anno precedente. Un buco pari al 10,8% del fatturato, ben oltre il normale 2/3% di merce che ogni anno sparisce dagli scaffali. In totale le persone sotto inchiesta sono ben 44: oltre agli uomini delle forze dell’ordine, anche dipendenti e non solo.