Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitter
Indagini e telecamere fanno luce sull’episodio: nessun tentato sequestro, solo un errore al primo giorno di lavoro
© Istockphoto
L’allarme è rientrato. Quello che sembrava un tentato rapimento in una scuola di Roma si è rivelato un equivoco: dopo alcuni giorni di verifiche, gli investigatori hanno ricostruito l’accaduto e chiarito che non c’è stato alcun pericolo per i bambini. Tutto è iniziato in un plesso scolastico del quartiere Monteverde, dove si trovano sia una scuola dell’infanzia sia una primaria. Una babysitter, una cittadina filippina sui 35 anni al primo giorno di lavoro, ha sbagliato ingresso ed è entrata nell’edificio errato mostrando sul cellulare una foto della bambina che doveva prendere, risalente però a qualche anno prima. La collaboratrice scolastica, convinta di riconoscerla, l’ha indirizzata verso una classe.
L’insegnante, non avendo alcuna delega e non vedendo la piccola reagire alla presenza della donna, ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Nel frattempo la babysitter si era già allontanata e aveva raggiunto l’edificio corretto, dove ha potuto prendere i due fratellini che le erano stati affidati, con l’aiuto di una madre delegata dalla famiglia. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente alla donna e alla famiglia dei bambini, ricostruendo i movimenti e chiarendo l’equivoco. Al termine degli accertamenti, il caso è stato chiuso: nessun tentato rapimento, ma solo un errore dovuto all’inesperienza e alla confusione del primo giorno di lavoro.