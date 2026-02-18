Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitter

L’insegnante, non avendo alcuna delega e non vedendo la piccola reagire alla presenza della donna, ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Nel frattempo la babysitter si era già allontanata e aveva raggiunto l’edificio corretto, dove ha potuto prendere i due fratellini che le erano stati affidati, con l’aiuto di una madre delegata dalla famiglia. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente alla donna e alla famiglia dei bambini, ricostruendo i movimenti e chiarendo l’equivoco. Al termine degli accertamenti, il caso è stato chiuso: nessun tentato rapimento, ma solo un errore dovuto all’inesperienza e alla confusione del primo giorno di lavoro.