Stava accompagnando il figlio dall'oculista in bici; in via dei Dalmati, nel quartiere San Lorenzo a Roma, un uomo sbuca dal nulla, la colpisce ripetutamente al volto e se ne va. Un'aggressione, senza alcuna motivazione, che alla 44enne è costata diverse fratture, rendendo obbligatorio il ricorso al pronto soccorso e un delicato intervento chirurgico, senza considerare lo spavento per lei e per il figlio di 10 anni che ha assistito alla scena. L'aggressore, ripreso in azione anche in un video che lo inchioda, aveva il volto coperto dal cappuccio della felpa, ma tutti sanno chi è. E' l'uomo che da settimane sta terrorizzando l'intero rione della Capitale. Si tratta di un tunisino di 22 anni senza fissa dimora e con problemi psichiatrici, già noto alle forze dell'ordine prima per qualche danneggiamento e piccoli furti. E resta libero.