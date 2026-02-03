Roma, tenta di uccidere un clochard dandogli fuoco: fermato un 50enne
La vittima è ricoverata in codice rosso presso il Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Sant'Eugenio
© Ansa
Ha tentato di uccidere durante una lite un clochard dandogli fuoco: per questo un 50enne senza fissa dimora è stato fermato dai carabinieri. Tutto è accaduto la sera di sabato 24 gennaio in via dei Marsi, all'angolo con via dei Sardi, nel quartiere di San Lorenzo a Roma dove un 44enne romeno, che si trovava in un giaciglio di fortuna, è stato soccorso dai Carabinieri con gravissime ustioni su gran parte del corpo dopo che un aggressore gli aveva versato addosso del liquido infiammabile appiccandogli il fuoco. La vittima si trova tuttora ricoverata in codice rosso presso il Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Sant'Eugenio.
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, unitamente ai militari della Stazione Roma San Lorenzo, dopo giorni di indagine hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 50enne polacco con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Come emerso da testimonianze e dalle telecamere di sorveglianza l'uomo, dopo una lite con la vittima, si sarebbe recato in un vicino supermercato per acquistare una bottiglia di alcol etilico, ripreso chiaramente dalle telecamere, per poi tornare sul luogo dell'aggressione e compiere il gesto criminale prima di fuggire. Le ricerche, estese dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante ai luoghi abitualmente frequentati dai senza fissa dimora, si sono concluse nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina. Lì, i militari hanno localizzato e bloccato il 50enne, che indossava ancora gli stessi abiti utilizzati durante l'azione.