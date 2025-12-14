Vetri nei giochi gonfiabili per bambini al centro commerciale: paura nel Sassarese

L'allarme è scattato durante i preparativi per una festa di compleanno. Mentre gonfiavano lo scivolo, l'attrazione più gettonata dai piccoli ospiti, gli addetti hanno trovato bottiglie rotte all'altezza del collo e altri pezzi di vetro disseminati nell'area giochi del centro.Immediata la bonifica dell'intera zona. Il personale ha setacciato ogni angolo prima di dare il via libera alla festa, che è iniziata con alcune ore di ritardo ma in totale sicurezza. Nel frattempo è partita la segnalazione alla polizia locale.



Secondo la prima ipotesi degli inquirenti si tratterebbe di un gesto intenzionale. Qualcuno ha voluto nascondere quei frammenti letali proprio dove i bambini avrebbero messo mani e piedi. Ora gli agenti passano al setaccio le riprese delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale.