Pisa, acido negli scarpini dei calciatori: sei finiscono al pronto soccorso

Un allenamento come tanti si è trasformato in una serata di paura per i giovani calciatori del Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Appena scesi in campo, alcuni ragazzi hanno iniziato ad avvertire un bruciore insopportabile ai piedi appena messi gli scarpini. In pochi minuti è emersa la verità: qualcuno aveva versato una sostanza urticante, probabilmente un acido nelle loro scarpette, lasciate come sempre negli spogliatoi. "Le scarpe facevano schiuma, qualcuno aveva ustioni e bolle evidenti" hanno raccontato alcuni giocatori. In sei sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.