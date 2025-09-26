Piacenza, viaggio nel mondo delle baby gang tra armi e coltelli

Nelle zone buie della periferia di Piacenza, ci si gioca il territorio con la violenza. La legge di strada ha delle regole ben precise. Su tutte a regnare è quella del rispetto: "Chi sono i nemici? Sono quelli che ci mettono i bastoni tra le ruota negli affari - spiegano i ragazzi intervistati dal programma di Rete 4 -. Siamo tanti, egiziani, marocchini, albanesi: è una guerra". Le armi non vengono nascoste, anzi, mostrate con un certo orgoglio: anche alle telecamere della televisione. Uno di loro mostra un machete da cinquanta centimetri, segno di potere e controllo sul territorio.