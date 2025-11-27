Siracusa, picchia lo zio per rubargli denaro e dà fuoco alla casa: fermato 46enne

L'uomo avrebbe tentato di prelevare denaro al bancomat costringendo il parente a seguirlo
© Polizia
Un 46enne è stato fermato dalla polizia di Siracusa con le accuse di incendio doloso, lesioni, rapina e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito lo zio di 62 anni, colpendolo ripetutamente alla testa anche con un oggetto contundente. Dopo avergli sottratto la tessera del bancomat, lo avrebbe costretto a salire in auto nel tentativo di prelevare denaro, senza però riuscire nell’intento. Come ritorsione, avrebbe poi appiccato il fuoco all’abitazione della vittima.
L’indagine ha preso il via dopo l’incendio scoppiato il 24 novembre in un appartamento di Siracusa. In quella circostanza gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, evacuarono l’intero edificio in via precauzionale a causa dell’intensità delle fiamme. Dopo il rogo, il 46enne si era reso irreperibile, spostandosi tra varie conoscenze per evitare la cattura, avendo saputo che la polizia era sulle sue tracce. È stato infine individuato in una villetta dove si nascondeva. All’arrivo degli agenti, che hanno fatto irruzione nella struttura, ha tentato di scappare scavalcando un balcone, ma è stato fermato e accompagnato in Questura, per poi essere trasferito in carcere.