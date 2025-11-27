Siracusa, picchia lo zio per rubargli denaro e dà fuoco alla casa: fermato 46enne

L’indagine ha preso il via dopo l’incendio scoppiato il 24 novembre in un appartamento di Siracusa. In quella circostanza gli agenti, insieme ai vigili del fuoco, evacuarono l’intero edificio in via precauzionale a causa dell’intensità delle fiamme. Dopo il rogo, il 46enne si era reso irreperibile, spostandosi tra varie conoscenze per evitare la cattura, avendo saputo che la polizia era sulle sue tracce. È stato infine individuato in una villetta dove si nascondeva. All’arrivo degli agenti, che hanno fatto irruzione nella struttura, ha tentato di scappare scavalcando un balcone, ma è stato fermato e accompagnato in Questura, per poi essere trasferito in carcere.