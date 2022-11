Femminicidio a Capoterra (Cagliari), uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce

Sul posto oltre ai militari, anche il personale del 118, che, quando è arrivato, non ha potuto far altro che constatare il decesso. L'assassino ha ammesso le proprie responsabilità alle forze dell'ordine senza opporre resistenza.

La vittima - E' Metusev Slobodanka, nata il 17 aprile del 1974, la donna uccisa a Capoterra dal compagno, Stevan Sajn, 50 anni. Entrambi di nazionalità serba erano ospiti in un centro di accoglienza per migranti al centro del paese, dove alloggiano altri ospiti.

L'omicidio - L'uomo è stato bloccato con ancora il coltello insanguinato in mano a Casa Melis, una struttura del Comune aperta in occasione della commemorazione dei defunti. A fermarlo gli agenti della polizia locale di Capoterra e i carabinieri che erano di scorta alla cerimonia che si è svolta non lontano dalla chiesa dove si stava svolgendo la messa di suffragio.

Le urla e la macabra scoperta - "Abbiamo sentito le urla e confusione - ha detto il sindaco Beniamino Garau - poi l'uomo si è rifugiato a Casa Melis che avevamo lasciato aperta perché al termine della cerimonia saremmo dovuti rientrare lì. Poi abbiamo capito cosa era accaduto e l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine e abbiamo interrotto le celebrazioni". Molti cittadini di Capoterra sono scesi in piazza sgomenti per quanto accaduto. Sul posto, oltre al magistrato di turno, stanno operando i carabinieri del Ris e quelli della locale stazione.

L'omicidio di Capoterra è l'ennesimo femminicidio e si aggiunge al triste bilancio diffuso dal Viminale sulle morti in rosa in ambito familiare in Italia da inizio anno (i dati tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022).