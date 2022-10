Osimo (Ancona), donna ammazzata di botte in casa: arrestato il marito

I carabinieri allertati da una parente della vittima -

Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, a trovare la donna sono stati gli operatori del 118, inviati dai carabinieri. I militari erano stati allertati a loro volta da una parente della vittima, che aveva sentito telefonicamente la 41enne. Dopo che Ilaria aveva chiuso velocemente la telefonata, la parente aveva provato più volte a richiamarla senza successo. Insospettita, allora, ha deciso di allarmare i carabinieri.

All'arrivo dei militari l'uomo era ancora in casa

- El Gheddassi Tarik, questo il nome del 41enne marito della vittima, già noto alle forze di polizia, era agli arresti domiciliari per una questione di droga. Lui e Ilaria erano sposati civilmente da 10 anni. All'arrivo dei militari, El Gheddassi Tarik era ancora in casa. Si sarebbe giustificato dicendo che la donna avrebbe battuto accidentalmente la testa durante una caduta. Da una prima ispezione cadaverica, però, le ferite non sembrano compatibili con una caduta, ma con delle percosse.

La coppia frequentava la moschea locale -

Nell'abitazione dove è stato trovato il corpo della donna, un casolare in campagna, sono arrivati anche alcuni familiari dell'uomo. È arrivato anche l'imam della comunità islamica di Osimo. "Ilaria apparteneva alla nostra comunità. Era una brava persona. Portava sempre i suoi due bambini in moschea", che ha aggiunto: "Era una bella famiglia, il marito ogni tanto veniva in moschea con lei. È amico dell'imam della comunità islamica".

Il sindaco di Osimo: dolore per la comunità e per me

- La morte di Ilaria è un grande dolore per tutta la comunità di Osimo ma anche per me in particolare". A dirlo è il sindaco Simone Pugnaloni, che non appena sentite le prime notizie si è precipitato nel casolare in via Montefanese a Padiglione di Osimo. "Eravamo compagni di scuola alle elementari - ha raccontato -, quando eravamo bambini le nostre famiglie si frequentavano, negli ultimi anni ci si incontrava per il corso cittadino la domenica".

"

È un grande dolore

momento difficile per tutta Osimo

Una persona dolce,

- ha ribadito il primo cittadino - spero che le indiscrezioni che si rincorrono da stamane non siano vere... Perdere una mamma di due bambine, giovane. È un, ci stringiamo intorno al dolore della famiglia". Secondo il sindaco, Ilaria era "con il sorriso sulle labbra".