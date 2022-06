Donna uccisa a Rimini con 30 coltellate: una fatale alla giugulare

Simone Benedetto Vultaggio , 47 anni, avrebbe sferrato circa 30 coltellate, di cui una alla giugulare, risultata fatale per la donna. Sono stati disposti i test tossicologici sull'uomo, per capire se fosse o meno sotto l'effetto di qualche sostanza quando ha ucciso la convivente, con il figlio di sei mesi nella stanza accanto. Il mattarello trovato sul luogo del delitto, e considerato inizialmente come l'arma letale, sarebbe dunque servito solo a stordire la donna.

L'assassino non ha ancora confessato

- Finora Vultaggio non ha confessato: le sue uniche dichiarazioni sono state solo quelle date ai vicini di casa, subito dopo il delitto, in cui rassicurava che al figlio non aveva fatto del male; oltre a quelle fatte alla polizia, a cui avrebbe detto che la donna "non me lo faceva prendere in braccio". In casa gli agenti hanno trovato anche alcuni proiettili per una sorta di pistola artigianale.