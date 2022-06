Rimini, uccide la compagna dopo lite per figlio: arrestato

Un uomo di 47 anni ha ucciso, a Bellariva di Rimini, la compagna di 33, madre di un bimbo di sei mesi.

Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la polizia, i due avevano litigato per il figlio. La donna avrebbe urlato, chiesto aiuto e implorato l'uomo di calmarsi, tutto inutilmente. L'uomo è poi uscito in strada sporco di sangue dicendo: "Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me". Ora è in arresto per omicidio.