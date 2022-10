Bolzano, donna uccisa: il marito confessa l'omicidio | Lei l'aveva già denunciato per maltrattamenti

L'omicidio di sabato notte - Alexandra lascia un figlio, nato da un'altra relazione, che vive con la nonna in Romania. L'omicidio è avvenuto sabato notte durante un litigio. Domenica mattina poi, dopo aver avvolto la salma in una coperta, Avni Mecja ha abbandonato l'appartamento con la macchina di sua moglie per raggiungere prima Verona e da lì l'aeroporto di Treviso. In aereo si è infine recato in Albania, il suo Paese d'origine.

Il ritorno in Italia dopo la fuga in Albania - La salma della donna è stata scoperta grazie a una segnalazione dei parenti dell'uomo, perché Mecja durante una telefonata aveva detto di essere in fuga. Lunedì, però, probabilmente dopo essere stato convinto dai parenti, l'uomo in aereo è tornato in Italia: all'aeroporto di Verona lo stava già aspettando la squadra mobile, che l'ha portato in procura a Bolzano, dove in nottata ha confessato il delitto.

"Una piaga che tocca tutti" - "L'ultimo caso di femminicidio vicino a noi ci fa capire che nonostante gli appelli e la prevenzione, questi casi continuano ad accadere. Questo ci deve spronare per affrontare con maggiore forza questa piaga che sta toccando tutta Italia e tutti noi. Stiamo lavorando sul recupero degli uomini maltrattanti; questa forse è la strada che potrebbe cambiare qualcosa". Con queste parole l'assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana, ha commentato l'omicidio di Alexandra.