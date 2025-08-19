Logo Tgcom24
aveva mangiato pietanze al guacamole

Seconda vittima del botulino in Sardegna, muore a 62 anni

La donna, Valeria Sollai, era ricoverata in rianimazione al Policlinico di Monserrato dopo aver particapato alla Fiesta Latina, mangiando pietanze a base di guacamole

19 Ago 2025 - 12:02
© Facebook

Seconda vittima del botulino in Sardegna. Valeria Sollai, di 62 anni, è morta durante la notte al Policlinico di Monserrato. Da settimane era ricoverata in Rianimazione all'ospedale universitario, dopo che aveva partecipato e consumato delle pietanze a base di guacamole alla Fiesta Latina, a fine luglio a Monserrato, città metropolitana di Cagliari.

L'8 agosto era deceduta la 36enne Roberta Pitzalis, anche lei intossicata dal batterio killer durante la stessa manifestazione. Si aggrava così la posizione dell'unico indagato, Christian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati.

