Botulino in Calabria, un'amica di una delle vittime: "Gli hanno detto che era ubriaco"

Il giorno dopo, Di Sarno, ha mangiato un altro panino sempre nello stesso food truck, in quanto era amico del titolare: "Quando ha mangiato l'altro panino è andato la seconda volta in ospedale, un dottore gli ha detto: 'Questo è quello che è venuto l'altra sera, evidentemente quando l'abbiamo dimesso si è andato a ubriacare'. A quel punto Luigi ha chiesto una bottiglietta d'acqua ma non riesce a berla, evidentemente i muscoli erano già stati paralizzati". Anche la donna dice di aver mangiato un panino da quel venditore ambulante, ma di non aver consumato i broccoli. Una scelta che le avrebbe salvato la vita: "Ho mangiato il panino insieme a lui. Non so per quale fortuna non ho preso il panino con i broccoli ma con i funghi, mi sento miracolata per aver cambiato idea".

