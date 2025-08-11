Intossicati in Calabria, il Ministero richiama quattro lotti di friarielli alla napoletana per botulino: ecco quali

Parallelamente al richiamo per i friarielli, si è aperto un fascicolo giudiziario a seguito del focolaio di botulismo registrato a Diamante, in provincia di Cosenza. La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati nove persone: l'ambulante che ha venduto i panini sospetti, tre rappresentanti legali delle ditte fornitrici degli ingredienti e cinque medici di due strutture sanitarie che avevano in cura le vittime prima della morte. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

Le indagini si concentrano sia sulle modalità di conservazione e preparazione dei panini, sia sulla tempestività della diagnosi e sull'adeguatezza delle cure mediche. Nei prossimi giorni saranno effettuate le autopsie sui corpi delle due vittime - Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto - e proseguiranno gli accertamenti tecnici per fare piena luce sulla vicenda.