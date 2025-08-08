Antidoto contro il botulino, come si produce e perché è conservato solo a Pavia

Le recenti emergenza in Calabria e in Sardegna, dove diversi pazienti sono stati trattati per sospetta intossicazione da tossina botulinica, ha riacceso i riflettori su un aspetto poco noto del sistema sanitario italiano: l'antidoto contro il botulino non è distribuito liberamente nelle strutture ospedaliere, ma conservato in un'unica sede nazionale, il Centro antiveleni di Pavia. Quando si rende necessario l'utilizzo dell'antidoto viene utilizzata la complessa rete di attivazione d'urgenza, supportata dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Farmacia Militare. Ma perché un antidoto così delicato viene custodito in un solo luogo? E come si produce?