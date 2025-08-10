Morti e ricoveri per botulino a Diamante (Calabria), salgono a 9 gli indagati: 5 i medici

La Procura di Paola ha esteso l'indagine sulle intossicazioni da botulino avvenute a Diamante, in provincia di Cosenza. I sospetti si concentrano ora su nove persone, tra cui cinque medici di due strutture sanitarie locali (ieri si era avuta notizia dei primi due medici indagati) che ebbero in cura le vittime prima del decesso. Le morti di Luigi di Sarno, 52enne di Cercola (Napoli), e di Tamara D'Acunto, 45enne, hanno acceso i riflettori su un episodio di contaminazione alimentare legato a panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un ambulante. Altre quattordici persone restano ricoverate, mentre gli inquirenti attendono l'esito di accertamenti tecnici e autopsie per definire responsabilità e cause precise.