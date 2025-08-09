Botulino in Calabria, indagati due medici per i decessi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto

Il focolaio di sospetta intossicazione da botulino è emerso nei primi giorni di agosto, dopo che più persone avevano accusato sintomi compatibili con la tossinfezione alimentare. Secondo quanto emerso, le vittime e gran parte degli altri ricoverati avevano consumato panini e altri alimenti presso lo stesso food truck allestito sul lungomare di Diamante. Gli investigatori avrebbero già circoscritto l'origine della contaminazione alle modalità di preparazione e conservazione degli alimenti, più che alla natura degli ingredienti utilizzati. Campioni di cibi, utensili e superfici sono stati inviati ai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità per analisi microbiologiche approfondite. Al momento il mezzo è stato posto sotto sequestro e l'attività è sospesa.