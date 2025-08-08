Sagre sotto accusa: chi controlla davvero cosa finisce nei piatti?

Una donna di 38 anni è morta dopo aver consumato una conserva in una sagra a Cagliari. Le analisi hanno confermato la presenza di botulino, una tossina rara ma potenzialmente letale. E se quel vasetto venduto con leggerezza è diventato un'arma, la domanda ora è una sola: chi avrebbe dovuto controllare? E perché non lo ha fatto?