Botulino, Iss: quasi 1.300 casi dal 2001 a oggi, alta incidenza al Sud per la conservazione dei cibi in casa

Botulino, cos'è e come si previene
Il numero di decessi è stato di 15 e il tasso medio di letalità della malattia pari al 2,6%
Nel periodo 2001-2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti e ne sono stati confermati in laboratorio 574. Di questi, 526 (il 91,6%) erano casi di botulismo alimentare, 43 (il 7,5%) si riferivano a casi di botulismo infantile e 5 (lo 0,9%) a casi di botulismo da ferita. Il numero di decessi è stato di 15 e il tasso medio di letalità della malattia pari al 2,6%. Lo scrive l'Istituto superiore di Sanità in una lunga nota sul botulinismo alimentare che segue le tragedie che sono costate la vita a 3 persone fra Diamante in Calabria e in Sardegna. L'Iss sottolinea che una delle ragioni dell'alta incidenza in Italia potrebbe essere legata ai metodi tradizionali di conservazione domestica degli alimenti.
"Una delle ragioni principali di questa alta incidenza del botulismo in Italia risiede nella tradizione conserviera ancora molto radicata nel Paese. L'Italia - spiega Fabrizio Anniballi, responsabile Centro di riferimento botulino dell'Iss - è famosa per i suoi metodi tradizionali di conservazione degli alimenti, che sono stati tramandati per generazioni. Questa pratica, che un tempo ha permesso la conservazione domestica degli alimenti, potrebbe essere alla base della diffusione".
"Il botulismo in Italia, soprattutto nelle Regioni meridionali, rimane un problema di salute pubblica, principalmente correlato all'ingestione di conserve di produzione domestica impropriamente fatte". La maggior parte dei casi di botulismo, sottolinea l'Iss, è infatti correlata a conserve di produzione domestica e solo raramente sono implicati alimenti industriali.
Dall'Istituto superiore di Sanità arriva dunque un decalogo che spiega dove si può trovare il botulino, come capire se una persona che accusa un malore ha un'intossicazione da botulino, come si cura, la bollitura, come si può preparare una conserva fatta in casa in modo che sia sicura, focus su marmellate e confetture, i controlli da fare sulla conserva prima del consumo, cosa fare se si sospetta di aver ingerito una conserva fatta in casa alterata, i rischi nonostante il congelamento, le indicazioni per gli alimenti preparati per i bambini.
