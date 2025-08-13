Botulino, Iss: quasi 1.300 casi dal 2001 a oggi, alta incidenza al Sud per la conservazione dei cibi in casa

Nel periodo 2001-2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti e ne sono stati confermati in laboratorio 574. Di questi, 526 (il 91,6%) erano casi di botulismo alimentare, 43 (il 7,5%) si riferivano a casi di botulismo infantile e 5 (lo 0,9%) a casi di botulismo da ferita. Il numero di decessi è stato di 15 e il tasso medio di letalità della malattia pari al 2,6%. Lo scrive l'Istituto superiore di Sanità in una lunga nota sul botulinismo alimentare che segue le tragedie che sono costate la vita a 3 persone fra Diamante in Calabria e in Sardegna. L'Iss sottolinea che una delle ragioni dell'alta incidenza in Italia potrebbe essere legata ai metodi tradizionali di conservazione domestica degli alimenti.