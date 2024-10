Problema in volo per un aereo Ryanair: tornato a Brindisi

Un aereo di Ryanair partito da Brindisi alle 11:50 e diretto a Londra è rientrato a terra dopo circa 40 minuti per un problema a bordo. La causa è l'accensione di alcune spie nel quadro dei comandi, rilevate dal pilota quando era già in volo. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. Si tratta del quarto episodio di questo tipo che si è verificato negli ultimi dieci giorni tra Orio al Serio e Brindisi su un aereo della compagnia irlandese.