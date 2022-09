Colpito da un fulmine, aereo Easyjet diretto a Napoli effettua atterraggio d'emergenza a Bari

Momenti di tensione per i 90 passeggeri che domenica 25 settembre erano a bordo dell'aereo Easyjet durante la tratta Milano - Napoli.

A causa del forte maltempo in Campania, un fulmine ha colpito il velivolo diretto all'aeroporto Capodichino di Napoli e che ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Bari. Nel cambio di rotta nessun ferito e i passeggeri sono stati poi trasferiti via terra nel capoluogo campano. Ciò che è accaduto non è un fenomeno raro, infatti i velivoli sono progettati anche per questa evenienza e riescono ad atterrare in sicurezza.