Percosse e violenze verbali su anziani in un Rsa a Como, l'infermiere che ha denunciato: "Venivano lasciati sporchi"

"Alcuni ospiti venivano tirati i capelli per farli alzare su dal letto, altri venivano privati dei campanelli per evitare che disturbassero il personale, e altri ancora venivano lasciati con i pannoloni sporchi durante la notte e cambiati solo il mattino seguente", spiega l'infermiere Pasquale Moretti. E aggiunge: "Inoltre venivano dati cazzotti e schiaffi. A darmi la spinta per denunciare è stata un'anziana signora che poi mi ha scritto una lettera per ringraziarmi". Dopo la denuncia, però, la vita dell'infermiere cambia radicalmente: "Ho rischiato lo sfratto e poi, grazie alla social housing e all'assistente sociale, sono riuscito a recuperare la casa. Nessuno mi vuole più prendere a lavorare perché hanno tutti paura di me", racconta Pasquale: E conclude: "In questi mesi i carabinieri sono stati gli unici a farmi da psicologi e a farmi la spesa a casa. Tra due mesi mi staccheranno sicuramente la corrente e tra poco mi ritroverò per strada".