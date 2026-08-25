Rovigo, si fa arrestare perché senza lavoro e senza reddito: il giudice lo scagiona

Senza un impiego e senza un reddito, e di conseguenza incapace di mantenersi, ha pensato di commettere un reato così da finire in carcere e avere, almeno, un letto e qualcosa da mangiare. Così un 35enne egiziano domiciliato nel Basso Polesine, ha deciso di scavalcare la recinzione della questura di Rovigo ed entrare all'interno di una volante della polizia. Il gesto, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, ha ottenuto il risultato sperato dall'uomo... Perlomeno per poche ore. È stato infatti chiuso in cella di sicurezza in attesa che si decidesse sull'applicazione di un’eventuale misura cautelare. Il giudice ha però disposto la scarcerazione del 35enne che, così, ha visto sfumare il suo obiettivo.