Aggressione in hotel a Rimini, difende la madre dal padre violento e lo fa arrestare

È stato a quel punto che il 43enne avrebbe perso definitivamente il controllo. Prima ha tentato di lanciare una bicicletta contro l'auto di un cliente posteggiata vicino all'albergo. Poi si è scagliato contro il ragazzo, colpendolo al volo con un pugno. Il 22enne è però riuscito a rialzarsi e a colpire a sua volta il padre, trascinato a terra e bloccato fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno preso in consegna l'uomo aprendo la finestra sul suo passato di violenza.