Riccione, Patrizia Reggiani ha avuto un malore mentre prendeva il sole: è in terapia intensiva

Come riporta il sito de il Resto del Carlino, il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì. Con Reggiani c'era un'assistente che la seguiva durante la vacanza. È stata quest'ultima a chiedere subito aiuto. È così intervenuto il personale dell'hotel, che ha attivato rapidamente la macchina dei soccorsi, e poi il 118 con un'ambulanza. Dopo le prime cure in loco, Lady Gucci è stata trasferita d'urgenza nell'ospedale dove si trova tuttora.