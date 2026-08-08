Riccione, Patrizia Reggiani ha avuto un malore mentre prendeva il sole: è in terapia intensiva
La prognosi resta riservata, ma "il quadro clinico avrebbe fatto registrare un graduale miglioramento nelle ultime ore"
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Patrizia Reggiani si è sentita male a Riccione mentre era in vacanza e prendeva il sole nella terrazza della suite dell'hotel in cui alloggiava. Lo riporta il Resto del Carlino, il quale aggiunge che Lady Gucci è ora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale "Infermi" di Rimini.
Come riporta il sito de il Resto del Carlino, il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì. Con Reggiani c'era un'assistente che la seguiva durante la vacanza. È stata quest'ultima a chiedere subito aiuto. È così intervenuto il personale dell'hotel, che ha attivato rapidamente la macchina dei soccorsi, e poi il 118 con un'ambulanza. Dopo le prime cure in loco, Lady Gucci è stata trasferita d'urgenza nell'ospedale dove si trova tuttora.
La prognosi resta riservata, ma, si legge sul Carlino, "secondo quanto trapela, il quadro clinico avrebbe fatto registrare un graduale miglioramento nelle ultime ore, pur richiedendo ancora il massimo monitoraggio". Le cause del malore non sono ancora chiare, sono in corso accertamenti. Si valuta anche l'ipotesi "di una prolungata esposizione alle alte temperature e ai raggi del sole, che potrebbe aver contribuito al malore", spiega ancora il giornale.