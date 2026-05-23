Allegra Gucci e l'accordo con la madre: "Chi ha ucciso incassa, chi ha perso il padre paga"

In un lunghissimo testo postato su Instagram, la figlia di Maurizio Gucci ripercorre la storia del patto e del ricorso dal suo punto di vista. Un ricorso, puntualizza Allegra Gucci, "non per ragioni economiche, ma per ottenere ciò che il sistema giudiziario italiano aveva loro negato". La Cedu, in tutta risposta, "non ha detto che avevano torto. Non ha esaminato il merito. Ha fatto qualcosa di molto più frustrante: ha archiviato il caso senza decidere". E senza dunque ribaltare la decisione dei magistrati italiani che ha stabilito che "i soldi, per ironia feroce, avrebbero dovuto provenire dall'eredità lasciata alle figlie di Maurizio Gucci: l'uomo che quella donna aveva fatto assassinare il 27 marzo 1995". Per un totale di 40 milioni di franchi svizzeri.