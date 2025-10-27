Gucci, le figlie di Patrizia Reggiani: "Affidateci nostra madre"

Una decisione che ha lasciato contrariate Alessandra e Allegra, specialmente "dopo una serie di scelte della magistratura milanese che hanno ritenuto inspiegabili". Il Giornale fa alcuni esempi: "Quando Patrizia ottiene il diritto a gestire una piccola cifra per le esigenze quotidiane, il giudice autorizza ben 30mila euro al mese; è lo stesso giudice a nominare come amministratore di sostegno l'avvocato Pizzi, nonostante già la perizia del 2019 documentasse che a suggerirlo a Patrizia era stata la Canò (Loredano Canò, compagna di cella, poi assistente e amica fidata di Patrizia Reggiani, condannata a 6 anni e 4 mesi di carcere per circonvenzione di incapace e peculato, nel processo con al centro la gestione dell'eredità milionaria lasciata a lady Gucci dalla madre Silvana Barbieri, ndr); per il funerale di Silvana Reggiani, alla presenza di poche persone, vengono spesi 36mila euro; il grande palazzo di Monza, il Cam, viene venduto a 4 milioni invece che a 9; vengono stipulate polizze sulla vita di Patrizia, a favore del migliore amico di Pizzi, e direttamente della Canò". "Come è possibile che tutto ciò sia accaduto sotto la supervisione di un giudice tutelare?", si sono chieste le sorelle Gucci.