Pisa, il killer di Maurizio Gucci ha sparato al figlio per un graffio sull'auto

Un graffio sulla sua auto fatto dal figlio. Sarebbe questo il motivo all'origine della lite che martedì ha portato Benedetto Ceraulo, l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, a sparare al figlio 37enne e poi a tentare il suicidio nell'abitazione a Santa Maria a Monte (Pisa). A far "perdere il controllo" all'uomo, dicono i carabinieri, sarebbero stati dunque futili motivi, anche se le indagini sono ancora in corso. Il 37enne non è in pericolo di vita mentre Ceraulo, che è in gravi condizioni, è piantonato in ospedale e nei suoi confronti il pm ha disposto l'arresto.