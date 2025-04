Pisa, padre spara al figlio, poi tenta il suicidio: è uno dei killer di Maurizio Gucci

Benedetto Ceraulo, 63 anni, di Caltanissetta, si era trasferito, stando a quanto appreso, da un paio d'anni in una casa di campagna a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Vive da solo in un'abitazione presa in affitto. Per le festività pasquali, è stato raggiunto dal figlio di 37 anni. L'uomo è stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto il 27 marzo 1995 nell'androne di via Palestro 20 a Milano. Secondo le ricostruzioni giudiziarie, Ceraulo fu ingaggiato per compiere l'assassinio da Orazio Cicala, su indicazione di Ivano Savioni e Pina Auriemma, quest'ultima amica e confidente di Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci e mandante del delitto. La mattina del crimine, Ceraulo sparò quattro colpi di pistola a Gucci, uccidendolo, e ferì anche il portiere dello stabile, Giuseppe Onorato. Condannato in primo grado all'ergastolo, la pena di Ceraulo fu successivamente ridotta a 28 anni e 11 mesi di reclusione. Durante il periodo di detenzione, ha partecipato a progetti di reinserimento sociale, tra cui la produzione vinicola sull'isola di Gorgona, sotto la guida della famiglia Frescobaldi. Dopo aver scontato parte della pena, era stato rilasciato.