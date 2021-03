Omicidio Gucci, Pina Auriemma: "Patrizia Reggiani è una donna pericolosissima"

"In carcere mi provocava. Non la voglio né vedere né sentire, è una donna pericolosissima". A "Live - Non è la d'Urso", Pina Auriemma condannata insieme a Patrizia Reggiani per l'omicidio dell'erede della maison di moda, Maurizio Gucci. Dopo aver scontato 13 anni di carcere la "maga" del delitto torna al centro dell'attenzione a seguito delle riprese del film "House of Gucci" diretto da Ridley Scott con Al Pacino, Lady Gaga e Adam Driver. "Speravo di essere dimenticata", ha dichiarato la donna che aiutò nel 1995 la mandante dell'omicidio, Patrizia Reggiani moglie di Gucci, nella ricerca del killer.

"Ho dovuto fare un percorso psicologico, cinque anni in analisi per poi ritrovarmi di nuovo nella bufera - rivela Auriemma ospite della d'Urso - dopo 26 anni non si può tornare ancora per questa cosa". Pina racconta poi del rapporto con Reggiani che sono passate da essere grandi amiche a nemiche. "Non ho mai fatto la sua tata e neppure la sua dama di compagnia", precisa e conclude Auriemma.