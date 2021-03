Lady Gaga e Adam Driver nella prima foto dal set di "House of Gucci"

Le due star sfoggiano un abbigliamento invernale, calato negli anni 70, davanti a un paesaggio innevato, lui in bianco e panna, lei in nero e oro con colbacco bianco.

"House of Gucci" si basa sul libro omonimo di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" e racconta la vicenda dell'omicidio del presidente della casa di moda Gucci orchestrato dalla moglie Patrizia Reggiani nel 1995, dopo che lui l'aveva lasciata per una donna più giovane. La donna è stata poi arrestata nel 1997 e condannata nel 1998 come mandante. Durante il processo la Reggiani venne soprannominata la "Vedova Nera".

Le riprese del progetto sono iniziate a Roma a febbraio. E continueranno poi a Milano tra le vie intorno a corso Venezia, dove fu assassinato Maurizio Gucci, ma anche a Firenze e sul Lago di Como. Oltre a Lady Gaga e Adam Driver, il cast stellare include anche Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) e Camille Cottin (Paola Franchi). La data d'uscita del film è fissata al 24 novembre 2021.

E' atterrata a Roma già da qualche giorno per girare "Gucci" di Ridley Scott, in cui interpreta la vedova nera Patrizia Reggiani. Dopo il lieto fine della brutta avventura dei suoi amati cani, rapiti e poi ritrovati a Los Angeles, Lady Gaga ha ritrovato il sorriso ed è uscita dal suo hotel con un completo bianco (coordinato con la mascherina), accennando anche un saluto ai fotografi presenti. Dopo la capitale il suo tour italiano toccherà anche il nord. Nei prossimi giorni è infatti attesa a Milano e sul Lago di Como, insieme agli altri interpreti stellari. Lady Gaga, Al Pacino, Robert De Niro, Jared Leto, Adam Driver e Jeremy Irons gireranno infatti alcune scene nel centro di Milano, per poi spostarsi a Villa Balbiano, nel comune di Tremezzina.

