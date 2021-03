Patrizia Reggiani contro Lady Gaga: "Non ha voluto incontrarmi"

In questi giorni Milano è diventata il set di "House of Gucci" e i fotografi tengono gli obiettivi all'erta per immortalare Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani. A non essere contenta, però, è proprio l'ex signora Gucci. "La signora Reggiani è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava che sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set", ha riferito l'avvocato Daniele Pizzi a "Telelombardia".