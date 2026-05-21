Omicidio pasticciera di Roncade (Treviso), dopo 35 anni c'è un indagato

La donna, la sera del 29 gennaio 1991, dopo l'orario di chiusura del negozio, scese dal suo appartamento al piano superiore per aprire la porta a un cliente, a lei conosciuto ma rimasto anonimo, il quale le chiese di confezionare un vassoio con una dozzina di paste. Durante l'operazione, però, rimasta non conclusa, Casagrande fu aggredita e tramortita con una bottiglia. Una volta a terra venne spogliata sulla parte superiore del corpo e quindi colpita in più parti, dapprima con una forbice, strumento che si spezzò per la violenza dei colpi, e quindi con un coltello trovato nel laboratorio.