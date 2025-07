Antonella Di Veroli, l’enigma dell’armadio chiuso con il silicone: 31 anni dopo si riapre il cold case

Antonella Di Veroli era una donna di 47 anni, stimata nel suo ambito professionale come consulente del lavoro e commercialista. Viveva da sola nel quartiere Talenti, in una zona residenziale tranquilla e ben frequentata di Roma. Chi la conosceva la descriveva come riservata, abitudinaria, dedita alla famiglia e al lavoro. Non risultavano in corso relazioni sentimentali al momento della morte. Aveva prestato una somma di denaro consistente, circa 42 milioni di lire, all'ex compagno Vittorio Biffani, mai restituiti. Questo elemento contribuì a orientare inizialmente le indagini in quella direzione. Tuttavia, la sua figura resta al centro di un mistero, vittima silenziosa di un omicidio ancora senza colpevole.