due anni al datore di lavoro

Omicidio Nada Cella, condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere

Due anni per favoreggiamento al datore di lavoro della segretaria uccisa nel maggio del 1996 a Chiavari (Genova)

15 Gen 2026 - 16:53
© Ansa

© Ansa

Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. La giovane segretaria era stata massacrata a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. I giudici della Corte d'assise, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere (difesa dagli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini) e quattro anni per Soracco (avvocato Andrea Vernazza).

omicidio nada cella
nada cella

