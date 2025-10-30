Logo Tgcom24
Cronaca
Liguria
IL DELITTO DEL 1996

Nada Cella, chiesto l'ergastolo per Annalucia Cecere

Il delitto di Chiavari è senza soluzione da trent'anni

di Paola Miglio
30 Ott 2025 - 19:27
01:37 

L'accusa ha chiesto l'ergastolo per l'ex insegnante Annalucia Cecere. Nella ricostruzione della Procura la donna sarebbe stata invidiosa e ossessionata dal rapporto privilegiato tra Nada Cella e il commercialista dove lavorava a Chiavari, Marco Soracco. Chiesti quattro anni anche per quest'ultimo, accusato di favoreggiamento: avrebbe saputo fin da subito chi fosse l'assassina, senza mai dirlo perché impaurito e minacciato dalla Cecere.

