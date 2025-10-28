Cold case a Rosolina (Rovigo): dopo 27 anni un uomo a processo per duplice omicidio

La Procura della Repubblica di Rovigo ha riaperto un caso rimasto senza colpevole per 27 anni, disponendo il rinvio a giudizio di un uomo, sospettato dell'omicidio di madre e figlia. Il 29 giugno 1997, le due donne furono massacrate a colpi di bastone all’interno del bar che gestivano a Rosolina. L'uomo, Karel Dusek, un cittadino ceco di 48 anni, comparirà davanti alla Corte d'Assise il 13 marzo. Secondo l'accusa, avrebbe aggredito le due donne per impossessarsi di circa 400mila lire contenute nella cassa del locale.