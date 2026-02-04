Como, due ergastoli per il sequestro e l'omicidio di 50 anni fa di Cristina Mazzotti

La pm della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Cecilia Vassena, che a quasi mezzo secolo di distanza dai fatti aveva riaperto l'inchiesta sulla scomparsa della giovane, aveva chiesto di condannare tutti e tre gli imputati all'ergastolo. "Mi vengono i brividi a pensare alla sua prigionia, Cristina è stata sottoposta a condizioni disumane. La buca era sotto il pavimento di un garage. In quella buca non poteva neanche stare in piedi, respirava con un tubo del diametro di pochi centimetri", aveva riscotruito in sette ore di requisitoria il magistrato Vassena, ripercorrendo la lunga storia del rapimento e ricordando le testimonianze degli amici di Cristina, Emanuela Lovisari e Carlo Galli, che ancora nel corso del dibattimento avevano riconosciuto senza esitazione l'imputato Calabrò come componente della banda che operò materialmente il sequestro.