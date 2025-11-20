Roma, privo di sensi alla fermata del bus: 19enne salvato dalla polizia locale

Uno studente universitario di 19 anni, trovato a terra privo di sensi alla fermata del bus, è stato salvato dalla polizia locale, a Roma. La pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini, i quali hanno segnalato la presenza del ragazzo. Gli agenti, accorsi sul posto, hanno trovato il giovane disteso sul marciapiede, vicino alla sede universitaria della Luiss, che non respirava, cianotico e privo di battito e, in attesa dell'arrivo del 118, hanno praticato le manovre di primo soccorso.