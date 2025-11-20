Logo Tgcom24
Cronaca
vicino alla luiss

Roma, privo di sensi alla fermata del bus: 19enne salvato dalla polizia locale

Tempestivo l'intervento di una pattuglia: gli agenti hanno praticato le manovre di primo soccorso prima dell'arrivo del 118 

20 Nov 2025 - 17:12
© ansa

© ansa

Uno studente universitario di 19 anni, trovato a terra privo di sensi alla fermata del bus, è stato salvato dalla polizia locale, a Roma. La pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini, i quali hanno segnalato la presenza del ragazzo. Gli agenti, accorsi sul posto, hanno trovato il giovane disteso sul marciapiede, vicino alla sede universitaria della Luiss, che non respirava, cianotico e privo di battito e, in attesa dell'arrivo del 118, hanno praticato le manovre di primo soccorso.

Attraverso il massaggio cardiaco il ragazzo ha ripreso a respirare ed è stato assistito dai caschi bianchi fino all'arrivo dell'ambulanza, che lo ha poi trasportato al Policlinico Umberto I, scortata da un'altra pattuglia della Polizia Locale sopraggiunta in ausilio. Concluso l'intervento di emergenza, gli agenti hanno avviato accurati accertamenti per risalire all'identità dello studente, in quanto privo di documenti, riuscendo a recuperare alcuni elementi identificativi dal cellulare e dal pc contenuti nello zaino in suo possesso. I caschi bianchi hanno così potuto rintracciare i familiari del 19enne, informandoli dell'accaduto.

