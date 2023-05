Roma, sposa bloccata nel traffico per il Giro d'Italia: la polizia la porta in chiesa

Una domenica carica di emozioni per questa sposa di Roma.

Doveva recarsi all'altare nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, ma era rimasta bloccata in auto in Largo di Torre Argentina a causa della chiusura delle strade per il passaggio dell'ultima tappa del Giro d'Italia. Il matrimonio sembrava compromesso, ma per fortuna la polizia di Stato l'ha accompagnata a destinazione.